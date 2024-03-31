"Ось і вся логіка": Буданов пояснив, навіщо Росія б'є по Україні "Цирконами"

Ракети "Циркон" російські окупанти запускають із Криму, де встановили одразу кілька пускових установок. У таких ракет досить серйозні тактико-технічні характеристики.

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Росія атакує Україну, зокрема й Київ, ракетами "Циркон", щоб пробити українську систему ППО. Таку заяву зробив глава ГУР Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону в неділю, 31 березня.

За його словами, "Циркони" Росія запускає з окупованого Криму. Наразі у противника є технологічні можливості перемістити протикорабельні комплекси на інший напрямок. Буданов уточнив, що в окупованому ЗС РФ Криму розташовано відразу кілька пускових установок.

"Ракета "Циркон" насамперед — це протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряної оборони — ось і вся логіка, і нічого іншого там немає", — пояснив Буданов.

Глава ГУР також сказав про те, що Росія вже накопичила достатню кількість ракет типу "Калібр" і може їх застосувати найближчим часом.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Тобто, зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, чому гіперзвукова ракета стала для РФ "діамантовою". Для РФ створення гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон" було вкрай складним, дорогим і ресурсомістким завданням. Воно вимагало створення її головного елемента — прямоточного гіперзвукового двигуна, який дає змогу "Циркону" рухатися на маршовій ділянці зі швидкістю в 5,5 Маха. До цього треба додати розв'язання таких технічних завдань, як перегрів корпусу, орієнтування і навігація у вкрай екстремальних вимогах гіперзвукового польоту.

Також ми інформували про те, чим збивають російські "Циркони". За словами речника командування Іллі Євлаша, коли швидкість протикорабельної гіперзвукової протикорабельної ракети РФ становить приблизно 4,5 маха, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття.