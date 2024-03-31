Бьют по локациям, где атаковали ранее: Братчук высказался о тактике ударов ВС РФ по Одессе

По словам представителя Одесской ОВА, осколки вражеского дрона временно оставили без электричества 170 тысяч жителей региона. Оккупанты намерены и дальше использовать эту методику.

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Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирных городов Украины. В частности речь идет про Одессу, где регулярно звучит сигнал воздушной тревоги и растет интенсивность ударов. По этому поводу в комментарии "24 каналу" высказался спикер Украинской добровольческой армии "Юг" и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, в ночь на 31 марта южный украинский регион был атакован при помощи вражеских дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed. Нынешняя тактика противника немного отличается от предыдущей.

Примечательно, что перехватить ночью удалось сразу 8 БПЛА, однако обломки попали по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате начался пожар, который оставил без электричества как минимум 170 тысяч граждан. За день частично удалось восстановить электроснабжение, хоть и пришлось снизить напряжение в сети, как говорится в сообщении.

"Не вышли сегодня троллейбусы и трамваи на маршруты. Я думаю, что, возможно, завтра они будут где-то на 50%. Это делают, чтобы прежде всего люди и критическая инфраструктура имели доступ к электроэнергии", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно представитель УДА "Юг" добавил, что Одесса также постоянно находится под угрозой атак российских ракет. Буквально накануне противник запустил по центру Х-59. Хоть воздушный объект и удалось перехватить, ранения из-за обломков получили сразу четыре человека.

"Объекты энергетической инфраструктуры – это номер один в повестке дня врага. Они сейчас не столько массированно, сколько наносят точечные удары. При этом бьют именно по тем локациям, где атаковали ранее", — заявил Сергей Братчук.

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Напомним, 31 марта сообщалось, что ВС РФ изменили тактику обстрелов Украины и нацелены на повторные удары. По данным журналистов, враг теперь делает ставку на регулярность проведения очередных ударов по критической инфраструктуре, выдерживая минимальный интервал.