"Упадет и Одесса": Илон Маск прогнозирует, что РФ может дойти до Днепра и призвал к переговорам

Бизнесмен считает, что Россия не имеет шансов захватить всю Украину, "поскольку местное сопротивление на западе страны будет чрезвычайным", но убежден, что территориальные достижения РФ будут расти, если война в Украине будет продолжаться.

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Американский миллиардер, основатель ряда компаний, среди которых "SpaceX", "PayPal", владелец "Tesla" и соцсети Х Илон Маск прогнозирует Украине потерю Одессы, если война продлится долго. Он посоветовал Киеву садиться за стол переговоров. Соответствующее сообщение Маск сделал в Х.

Бизнесмен назвал "трагедией" Украины попытки "атаковать большую армию".

"Для Украины было трагической потерей жизни атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию, когда Украине не хватало брони или преимущества в воздухе! Это мог предвидеть любой дурак", — отметил Маск.

Он напомнил о своих прошлых советах Киеву по поводу обороны и предположил, что Российской Федерации не удастся захватить всю Украину.

"Год назад я рекомендовал Украине закрепиться и задействовать все ресурсы для обороны. Даже тогда было трудно удерживать землю, которая не имеет сильных природных барьеров. Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня", — убежден американский миллиардер.

В то же время Маск считает, чем дольше продлится война, тем больше территорий завоюет Россия, "пока не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть".

"Но если война продлится достаточно долго, рухнет и Одесса. Единственным вопросом, который остается, является то, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров до того, как это произойдет", — написал он.

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Сообщение Маска раскритиковали пользователи соцсети. В частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник резко ответил на предложение американца.

"Каждый раз, когда я читаю этого поверхностного, почти детского "опытного военного стратега", у меня автоматически возникает рвотный рефлекс", — написал Мельник.

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Напомним, 20 февраля Илон Маск сказал, что Украина находится в проигрышной позиции в войне. По его словам, Киев должен стремиться к заключению "мирного соглашения" с Россией.

3 марта Маск поддержал идею расформирования НАТО. В ответ президент Латвии Эдгар Ринкевичс напомнил бизнесмену, что причиной существования Североатлантического альянса является Россия и другие враги свободного мира.