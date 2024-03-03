"Почему НАТО продолжает существовать": Маск оскандалился заявлением об Альянсе

Американский миллиардер на видит причин существования Альянса после расформирования Организации Варшавского договора после распада Советского Союза. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объяснил Илону Маску, что Альянс существует для сдерживания врагов свободного мира.

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Американский инвестор и миллиардер, основатель компаний ряда компаний, среди которых Tesla и Space X, Илон Маск считает, что НАТО необходимо расформировать. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск не понимает, почему Североатлантический альянс продолжает существовать после расформирования в 1991 году Организации Варшавского договора.

Эти слова были реакцией на сообщение американского бизнесмена и экономиста Дэвида Сакса с размышлениями о НАТО.

Илон Маск не видит смысла в существовании НАТО Фото: скриншот

"В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулся с экзистенциальным кризисом: причины его существования больше не было. Но вместо того, чтобы расформироваться, Альянс придумал новую миссию: расшириться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания себя", — написал Сакс.

В ответ Маск поддержал бизнесмена и отметил, что удивляется, почему НАТО продолжает существовать.

"Правда! Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор, распались", — написал миллиардер.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объяснил Маску причину существования НАТО.

"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира", — написал Ринкевичс в социальной сети X.

Ринкевичс ответил Маску Фото: скриншот

Напомним, 13 февраля издание Bloomberg писало, что Илон Маск не считает, что Россия может проиграть в войне. В то же время Маск отверг обвинения в том, что является сторонником Путина. Такие заявления он назвал "абсурдными". Бизнесмен подчеркнул, что его компании "сделали для подрыва России больше, чем что-либо". В частности, Маск, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink.

Ранее, 15 ноября, американский миллиардер назвал президента Украины "оторванным от реальности". Макс сказал, что Владимир Зеленский "давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности".