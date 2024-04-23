Пляжний сезон у Києві: у Кличка розповіли, чи відкриють цього року зони відпочинку біля води

У Києві третій рік поспіль, враховуючи дію воєнного стану, не відкриватимуть пляжний сезон, аби уникнути масового скупчення людей.

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Цього року у столиці, як і у 2022 та 2023 рр., у столиці було вирішено не оголошувати пляжний сезон. Про це інформує Київська міська державна адміністрація, посилаючись на рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Киянам та гостям столиці міська влада не рекомендує відвідувати пляжі та зони відпочинку, аби уникнути масового скупчення людей, що під час повітряної тривоги завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ.

Разом із тим, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарних норм на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій тощо.

Як нагадують у КМДА, із введенням воєнного стану у 2022 році в усіх регіонах нашої країни країни з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, заборонено відвідування лісів, навігація певних плавзасобів на водних об’єктах тощо.

Нагадаємо, минулого року, попри скасований пляжний сезон у столиці, комунальники планували закупити пісок для місць відпочинку на суму понад 6,5 млн гривень.

Також ми писали, що минулого року в Одесі офіційно відкрили сезон купання, хоча й у серпні. Утім, під час повітряної тривоги пляжі зачинялися для відвідувачів.

Попри загрози обстрілів, дозволені зони для купання в Одесі були "забиті" охочими оздоровитися. Заступник голови обласної військової адміністрації Роман Григоришин, аргументуючи необхідність відновлення роботи пляжів, говорив Фокусу, що одесити завжди купалися на свій страх і ризик всупереч заборонам, а тому правила, ухвалені Одеською ОВА, — максимум, що може забезпечити безпеку в непростий час.

Варто додати, що цього року в Одесі також планують відкрити пляжі, одразу після травневих свят.