"Могут прекратить поставки дронов в РФ": как война Ирана и Израиля повлияет на атаки "Шахедов" (видео)

Ирану придется направить всю мощь собственного ВПК не только на свою армию, но и на помощь прокси-силам. Для любой страны во время войны собственные потребности становятся более насущными, акцентирует военный обозреватель Давид Шарп.

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Если Иран почувствует приближение полномасштабной войны с Израилем, то может значительно сократить или вовсе прекратить поставки дронов "Шахед" или составляющих к ним в Россию. Это будет связано с тем, что Ирану надо будет иметь мощный арсенал, а не заниматься торговлей беспилотников. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

Он отметил, что Ирану также придется направить всю мощность собственного ВПК не только на свои вооруженные силы, но и на помощь прокси-силам, таким как Хезболла или хуситам в Йемене.

"Возникает логичный вопрос: будет ли способен ВПК Ирана удовлетворить собственные потребности в дронах типа "Шахед" и еще обслуживать заказы из России, — говорит военный обозреватель, — Здесь надо понимать, что для Ирана это не только деньги от Кремля, но и еще тесное партнерство, которое дает разного рода другие преференции".

В качестве примера Шарп приводит обмен важными военными технологиями и разрешение на продажу или покупку чего-то особенного. Но если предположить, что противостояние Ирана и Израиля обострится, то можно было бы предполагать, что поставки будут приостановлены на какое-то время сейчас.

"Для любой страны во время войны собственные потребности становятся более насущными, — акцентирует Шарп, — В частности Израиль, кстати, говоря, когда началась война, отложил выполнение контрактов ВПК, по обоюдному согласию с клиентами".

Напомним, в декабре появилась информация, что ВС РФ начали оснащать "Шахеды" термобарическими БЧ. Как пояснили эксперты, заряды весом 40 килограммов могут наносить поражение на сотни кубических метров и предназначены для поражения закрытых помещений. Эта информация не подтвердилась — то, что приняли за термобарическую боевую часть, оказалось осколочно-фугасной, пусть и достаточно мощной.

Фокус также сообщал, что к концу второй трети апреля российские оккупанты стремительно сократили использование беспилотных летательных аппаратов Shahed-136. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, причиной такого сокращения стали удары Ирана по Израилю, а также неспособность России массово производить такие аппараты.