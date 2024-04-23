"Можуть припинити постачання дронів у РФ": як війна Ірану та Ізраїлю вплине на атаки "Шахедів" (відео)

Ірану доведеться направити всю потужність власного ВПК не тільки на свою армію, але й на допомогу проксі-силам. Для будь-якої країни під час війни власні потреби стають більш нагальними, акцентує військовий оглядач Давид Шарп.

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Якщо Іран відчує наближення повномасштабної війни з Ізраїлем, то може значно скоротити або зовсім припинити постачання дронів "Шахед" чи складових до них у Росію. Це буде пов'язано з тим, що Ірану треба буде мати потужний арсенал, а не займатись торгівлею безпілотників. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

Він зазначив, що Ірану також доведеться направити всю потужність власного ВПК не тільки на свої збройні сили, але й на допомогу проксі-силам, таким як Хезболла чи хуситам в Ємені.

"Постає логічне питання: чи буде спроможній ВПК Ірану задовольнити власні потреби в дронах типу "Шахед" та й ще обслуговувати замовлення з Росії, — каже військовий оглядач. — Тут треба розуміти, що для Ірану це не тільки гроші від Кремля, а й ще тісне партнерство, яке дає різного роду інші преференції".

В якості прикладу Шарп наводить обмін важливими військовими технологіями та дозвіл на продаж чи купівлю чогось особливого. Але якщо припустити, що протистояння Ірану та Ізраїлю загостриться, то можна було б припускати, що поставки будуть припинені на якийсь час зараз.

"Для будь-якої країни під час війни власні потреби стають більш нагальними, — акцентує Шарп. — Зокрема Ізраїль, до речі, кажучи, коли розпочалася війна, відклав виконання контрактів ВПК, за обопільною згодою з клієнтами".

Нагадаємо, у грудні з'явилася інформація, що ЗС РФ почали оснащувати "Шахеди" термобаричними БЧ. Як пояснили експерти, заряди вагою 40 кілограмів можуть завдавати ураження на сотні кубічних метрів і призначені для ураження закритих приміщень. Ця інформація не підтвердилася — те, що прийняли за термобаричну бойову частину, виявилося осколково-фугасною, нехай і досить потужною.

Фокус також повідомляв, що до кінця другої третини квітня російські окупанти стрімко скоротили використання безпілотних літальних апаратів Shahed-136. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, причиною такого скорочення стали удари Ірану по Ізраїлю, а також нездатність Росії масово виробляти такі апарати.