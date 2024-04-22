США впервые могут объявить санкции против ЦАХАЛа, в Израиле выразили возмущение, — AP

По словам министра обороны Израиля Йова Галанта, он намерен обсудить этот вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном и рассчитывает, что ожидаемое решение заблокируют.

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22 апреля США впервые могут ввести санкции против одного из подразделений ЦАХАЛа. Такие планы уже вызвали жесткую критику со стороны лидеров Израиля, пишет издание The Associated Press

По данным авторов материала, такое решение может стать причиной еще большего обострения отношений между двумя союзниками, которые становятся все более напряженными с начала войны Израиля в Газе.

Несмотря на отказ официальных лиц в Вашингтоне официально сообщить, против какого именно подразделения могут ввести ограничения, израильское руководство и местные медиа определили его как "Нецах Егуда" — пехотный батальон, который действует уже почти 25 лет с целью привлечь в ряды армии представителей ультраортодоксальных общин.

Ожидаемое решение осудили представители руководства Израиля, они уже пообещали, что будут ему противостоять. В частности глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов противостоять всем силам, которые считают, что могут наложить санкции на подразделение ЦАХАЛ.

Что известно о подразделении "Нецах Егуда"

Местом расположения подразделения "Нецах Иегуда" (или "Иудея навсегда") был оккупированный Западный берег реки Иордан, часть его членов была причастна к нарушениям против палестинцев.

В 2022 году Соединенные Штаты жестко раскритиковали подразделение после того, как американца палестинского происхождения пожилого возраста нашли мертвым вскоре после того, как его задержали на контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан. Причиной его смерти называют действия израильских военных.

Когда американское руководство выразило свое возмущение, военные Израиля высказались об инциденте как о "серьезной ошибке и событии, которое стало результатом морального падения и плохого принятия решений со стороны солдат". Согласно тексту заявления, один офицер получил выговор, а двух других перевели на неруководящие должности из-за инцидента.

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"Тесно сотрудничаем": США, Британия и Франция помогли Израилю во время атаки Ирана, — ЦАХАЛ

В то же время ЦАХАЛ отказался открывать уголовные производства в отношении военных.

В течение длительного времени правозащитники утверждают, что Израиль нечасто привлекает солдат к ответственности за смерть палестинцев.

Из-за конфликта с Соединенными Штатами Израиль переместил "Нецах Иегуда" с Западного берега реки Иордан в конце 2022 года, передислоцировав его на северную часть Израиля. Батальон переместили к южной границе с Газой после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года, который развязал войну.

Тем временем глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант сообщил о намерении поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он рассчитывает заблокировать ожидаемое решение. По его словам, вероятное решение о наказании подразделения может бросить тень на всю израильскую армию. По мнению министра, так нельзя обращаться с друзьями и партнерами.

11 апреля стало известно о начале точечной операции ЦАХАЛа в центральной части сектора Газа для ликвидации боевиков террористической организации ХАМАС и уничтожения их инфраструктуры.

К тому же 17 апреля в Госдепе Соединенных Штатов объяснили, почему Вашингтон не помогает Киеву перехватывать вражеские дроны и ракеты так же как это произошло во время атаки Ирана на Израиль.