"Готовятся к следующим задачам": министр обороны Израиля объяснил вывод части войск из Газы

Палестинские жители города Хан-Юнис на юге Газы заявили, что видели, как подразделения ЦАХАЛа покидают центр города и отступают в восточные районы. Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС перестал функционировать в этом городе как военная структура.

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Армия обороны Израиля объявила решение о выводе своих сухопутных подразделений с юга сектора Газа, за исключением одной бригады. Об этом сообщает Reuters.

ХАМАС отправили команды в Египет для новых переговоров о возможном прекращении огня в шестимесячном конфликте. Израиль сокращает численность на территории Газы с начала года, чтобы заменить резервистов, и находится под растущим давлением со стороны своего союзника Вашингтона по улучшению гуманитарной ситуации, особенно после убийства на прошлой неделе семи работников гуманитарной службы.

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В ЦАХАЛ считают, что ликвидация ХАМАС в секторе Газа продлится весь 2024 год, — Bloomberg

ЦАХАЛ не предоставил информации относительно того, отсрочит ли это штурм города Рафах на юге Газы. По словам израильских лидеров, необходимый для ликвидации группировки ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что осуществлен вывод 98-й дивизии из Хан-Юниса. Это произошло после того, как ХАМАС перестал функционировать в этом городе как военная структура. Подразделения готовятся к операции в Рафахе на юге сектора Газа.

"Подразделения сейчас выходят и готовятся к своим дальнейшим задачам. Мы достигнем ситуации, когда ХАМАС не будет контролировать сектор Газа и не будет функционировать как военная структура, представляющая риск для граждан Государства Израиль", — подчеркнул Галант.

ХАМАС стремится, как говорится в сообщении Reuters, чтобы любое соглашение привело к прекращению войны и выводу израильских войск. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашения не будет без освобождения заложников и что он не поддастся международному давлению. ХАМАС утверждает, что соглашение должно предусматривать свободу передвижения жителей сектором Газы.

Палестинские жители города Хан-Юнис на юге Газы заявили, что видели, как израильские войска покидают центр города и отступают в восточные районы. Этот город подвергся израильским бомбардировкам в последние месяцы.

Представители ХАМАСа считают, что израильские силы вывели войска из Хан-Юниса. Американцы якобы оказывают давление после того, как были убиты некоторые иностранцы, а Египет проводит большой раунд с американцами, израильтянами, ХАМАСом и Катаром.

Напомним, 16 февраля издание The Times of Israel сообщило, что израильская разведка считает, что ХАМАС переживет войну благодаря поддержке в Газе. По данным разведки ЦАХАЛа, Сектор Газа станет "зоной глубокого кризиса", а ХАМАС продолжит функционировать как "террористическая группа и партизанская группировка".