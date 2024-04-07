"Готуються до наступних завдань": міністр оборони Ізраїлю пояснив виведення частини військ із Гази

Палестинські мешканці міста Хан-Юніс на півдні Гази заявили, що бачили, як підрозділи ЦАХАЛу залишають центр міста та відступають до східних районів. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що ХАМАС перестав функціонувати в цьому місті як військова структура.

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Армія оборони Ізраїлю оголосила рішення щодо виведення своїх сухопутних підрозділів з півдня сектору Гази, за винятком однієї бригади. Про це повідомляє Reuters.

ХАМАС відправили команди до Єгипту для нових перемовин щодо можливого припинення вогню в шестимісячному конфлікті. Ізраїль скорочує чисельність на території Гази з початку року, щоб замінити резервістів, і перебуває під зростаючим тиском з боку свого союзника Вашингтона щодо покращення гуманітарної ситуації, особливо після вбивства минулого тижня семи працівників гуманітарної служби.

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У ЦАХАЛі вважають, що ліквідація ХАМАСу в секторі Гази триватиме весь 2024 рік, — Bloomberg

ЦАХАЛ не надав інформації стосовно того, чи відтермінує це штурм міста Рафах на півдні Гази. Зі слів ізраїльських лідерів, необхідний для ліквідації угруповання ХАМАС.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що здійснено виведення 98-ї дивізії з Хан-Юніса. Це відбулося після того, як ХАМАС перестав функціонувати в цьому місті як військова структура. Підрозділи готуються до операції в Рафаху на півдні сектору Гази.

"Підрозділи зараз виходять і готуються до своїх подальших завдань. Ми досягнемо ситуації, коли ХАМАС не буде контролювати сектор Гази і не буде функціонувати як військова структура, що становить ризик для громадян Держави Ізраїль", – підкреслив Галант.

ХАМАС прагне, як йдеться у повідомленні Reuters, щоб будь-яка угода призвела до припинення війни та виведення ізраїльських військ. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що угоди не буде без звільнення заручників і що він не піддасться міжнародному тиску. ХАМАС стверджує, що угода повинна передбачати свободу пересування жителів сектором Газа.

Палестинські жителі міста Хан-Юніс на півдні Гази заявили, що бачили, як ізраїльські війська залишають центр міста та відступають до східних районів. Це місто зазнало ізраїльських бомбардувань останніми місяцями.

Представники ХАМАСу вважають, що ізраїльскі сили вивели війська з Хан-Юніса. Американці нібито чинять тиск після того, як було вбито деяких іноземців, а Єгипет проводить великий раунд з американцями, ізраїльтянами, ХАМАСом і Катаром.

Нагадаємо, 16 лютого видання The Times of Israel повідомило, що ізраїльська розвідка вважає, що ХАМАС переживе війну завдяки підтримці в Газі. За даними розвідки ЦАХАЛу, Сектор Гази стане "зоною глибокої кризи", а ХАМАС продовжить функціонувати як "терористична група і партизанське угрупування".