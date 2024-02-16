Ізраїльська розвідка вважає, що ХАМАС переживе війну завдяки підтримці в Газі, — ЗМІ

За даними розвідки ЦАХАЛу, сектор Гази стане "зоною глибокої кризи", а ХАМАС продовжить функціонувати як "терористична група і партизанське угрупування".

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Військова розвідка Ізраїлю розіслала лідерам країни документ, у якому попереджає, що навіть якщо Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищить ХАМАС, організація виживе як "терористична група і партизанське угрупування". Про це пише видання The Times of Israel з посиланням на звіт, який отримав "12 канал".

Серед мешканців Гази "зберігається справжня підтримка" ХАМАС, йдеться у документах.

"З огляду на те, що наразі не робиться жодних практичних зусиль для реалізації повоєнного плану для Гази, анклав стане "територією глибокої кризи", — інформує розвідка.

За інформацією видання, цей звіт представили 12 лютого політичним лідерам Ізраїлю після того, як його напередодні обговорили старші офіцери ЦАХАЛ, представники служби безпеки і члени Ради нацбезпеки.

У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю відмовилися коментувати цю інформацію.

Журналісти зауважують, що документ розвідки "є попередженням про те, що ХАМАС переживе цю кампанію", а отже "абсолютної перемоги Ізраїлю, як того вимагав прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, імовірно, не буде".

Видання пригадує слова речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, який заявив, що можна зменшити можливості терористичних груп забезпечувати себе ресурсами, навчати бійців, вербувати бойовиків, планувати вчинення атак, але це не означатиме, що "ідеологія зникає і помирає".

Нагадаємо, 11 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ не збирається витісняти населення Гази і не буде постійно тримати сектор в окупації. Мета Ізраїлю, за його словами, позбавити сектор Гази терористів ХАМАС і звільнити своїх заручників.

За даними The New York Times, 12 представників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт допомагали планувати напад бойовиків ХАМАСу. ООН почала розслідування.