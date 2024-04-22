США вперше можуть оголосити санкції проти ЦАХАЛу, в Ізраїлі висловили обурення, — AP

За словами міністра оборони Ізраїлю Йова Галанта, він має намір обговорити це питання з главою Держдепу Ентоні Блінкеном і розраховує, що очікуване рішення заблокують.

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22 квітня США вперше можуть запровадити санкції проти одного з підрозділів ЦАХАЛу. Такі плани вже спричинили жорстку критику з боку лідерів Ізраїлю, пише видання The Associated Press

За даними авторів матеріалу, таке рішення може стати причиною ще більшого загострення відносин між двома союзниками, які стають дедалі напруженішими від початку війни Ізраїлю в Газі.

Попри відмову офіційних осіб у Вашингтоні офіційно повідомити, проти якого саме підрозділу можуть запровадити обмеження, ізраїльське керівництво та місцеві медіа визначили його як "Нецах Єгуда" – піхотний батальйон, який діє вже майже 25 років з метою залучити до лав армії представників ультраортодоксальних громад.

Очікуване рішення засудили представники керівництва Ізраїлю, вони вже пообіцяли, що будуть йому протистояти. Зокрема глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий протистояти усім силам, які вважають, що можуть накласти санкції на підрозділ ЦАХАЛ.

Що відомо про підрозділ "Нецах Єгуда"

Місцем розташування підрозділу "Нецах Єгуда" (або "Юдея назавжди") був окупований Західний берег річки Йордан, частина його членів була причетною до порушень проти палестинців.

У 2022 році Сполучені Штати жорстко розкритикували підрозділ після того, як американці палестинського походження літнього віку знайшли мертвим невдовзі після того, як його затримали на контрольно-пропускному пункті на Західному березі річки Йордан. Причиною його смерті називають дії ізраїльських військових.

Коли американське керівництво висловило своє обурення, військові Ізраїлю висловилися про інцидент як про "серйозну помилку і подію, яка стала результатом морального падіння і поганого прийняття рішень з боку солдатів". Згідно з текстом заяви, один офіцер отримав догану, а двох інших перевели на некерівні посади через інцидент.

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"Тісно співпрацюємо": США, Британія і Франція допомогли Ізраїлю під час атаки Ірану, — ЦАХАЛ

Водночас ЦАХАЛ відмовився відкривати кримінальні провадження щодо військових.

Впродовж тривалого часу правозахисники стверджують, що Ізраїль нечасто притягує солдатів до відповідальності через смерть палестинців.

Через конфлікт зі Сполученими Штатами Ізраїль перемістив "Нецах Єгуда" із Західного берега річки Йордан наприкінці 2022 року, передислокувавши його на північну частину Ізраїлю. Батальйон перемістили до південного кордону з Газою після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, який розв'язав війну.

Тим часом глава Міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив про намір поговорити з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він розраховує заблокувати очікуване рішення. За його словами, ймовірне рішенні щодо покарання підрозділу може кинути тінь на всю ізраїльську армію. На думку міністра, так не можна поводитися з друзями і партнерами.

11 квітня стало відомо про початок точкової операції ЦАХАЛу у центральній частині сектору Гази для ліквідації бойовиків терористичної організації ХАМАС і знищення їхньої інфраструктури.

До того ж 17 квітня у Держдепі Сполучених Штатів пояснили, чому Вашингтон не допомагає Києву перехоплювати ворожі дрони та ракети так само як це відбулося під час атаки Ірану на Ізраїль.