Ізраїль розпочав сухопутну операцію проти ХАМАС у центральній частині сектора Гази (відео)

Операція почалася з нічної атаки ізраїльських ВПС, які завдали точкових ударів після збору та агрегації різної розвідувальної інформації про ворожі сили в центральній частині анклаву.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на 11 квітня розпочала точкову операцію в центрі сектору Гази з метою ліквідації бойовиків терористичної організації ХАМАС і знищення їхньої інфраструктури. Про це повідомила пресслужба ізраїльської армії.

Військова операція почалася із завдавання авіаударів по наземній і підземній інфраструктурі терористів у центральній частині сектора Гази. У нічній атаці була залучена авіація 162-ї дивізії, яка розпочала виконання бойового завдання після отримання розвідувальних даних. За інформацією армійців, розвідка виявила скупчення бойовиків і кілька одиниць військової техніки.

"Під час нічних оперативних дій військовослужбовці ЦАХАЛу виявили озброєного терориста, який вийшов із шахти терористичного тунелю, розташованого поруч із військами ЦАХАЛу, та увійшов до військової споруди. Винищувач ЦАХАЛу знищив терориста, коли той наближався до військ", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в операції залучені сили 401-ї бронетанкової бригади, 933-ї піхотної бригади "Нахаль" і 215-ї артилерійської бригади. Водночас сухопутний маневр ізраїльських сил підтримує авіація та ізраїльський флот.

Також повідомляють, що атакували десятки ворожих об'єктів, включно з бойовиками, які намагалися завдати удару у відповідь по ізраїльських силах, що наступали.

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Нагадаємо, 7 квітня ізраїльська армія вивела 98-ту дивізію, яка проводила останні чотири місяці операцію в Хан-Юнісі, з південної частини сектору Гази. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант прокоментував виведення 98-ї дивізії. За його словами, це сталося після того, як ХАМАС перестав функціонувати в цьому місті як військова структура.

Водночас стартували переговори про встановлення перемир'я в Газі. Глави держав Франції, Йорданії та Єгипту у спільній заяві закликали до негайного припинення вогню в регіоні. У документі зазначено, що війна в Газі та спричинені нею катастрофічні гуманітарні лиха мають бути негайно припинені.