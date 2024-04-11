Израиль начал сухопутную операцию против ХАМАС в центральной части сектора Газа (видео)
Операция началась с ночной атаки израильских ВВС, которые нанесли точечные удары после сбора и агрегации различной разведывательной информации о вражеских силах в центральной части анклава.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 11 апреля начала точечную операцию в центре сектора Газа с целью ликвидации боевиков террористической организации ХАМАС и уничтожения их инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Войсковая операция началась с нанесения авиаударов по наземной и подземной инфраструктуре террористов в центральной части сектора Газа. В ночной атаке была задействована авиация 162-я дивизии, которая приступила к выполнению боевой задачи после получения разведывательных данных. По информации армейцев, разведкой были выявлены скопления боевиков и несколько военной техники.
"В ходе ночных оперативных действий военнослужащие ЦАХАЛа выявили вооруженного террориста, который вышел из шахты террористического тоннеля, расположенного рядом с войсками ЦАХАЛа, и вошел в военное сооружение. Истребитель ЦАХАЛа уничтожил террориста, когда тот приближался к войскам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в операции задействованы силы 401-й бронетанковой бригады, 933-й пехотной бригады "Нахаль" и 215-й артиллерийской бригады. При этом сухопутный маневр израильских сил поддерживает авиация и израильский флот.
Также сообщается, что были атакованы десятки вражеских объектов, включая боевиков, которые пытались нанести ответный удар по наступающим израильским силам.Важно
Напомним, 7 апреля израильская армия вывела 98-ю дивизию, проводившую последние четыре месяца операцию в Хан-Юнисе, из южной части сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал вывод 98-й дивизии. По его словам, это произошло после того, как ХАМАС перестал функционировать в этом городе как военная структура.
В это же время стартовали переговоры об установлении перемирия в Газе. Главы государств Франции, Иордании и Египта в совместном заявлении призвали к незамедлительному прекращению огня в регионе. В документе сказано, что война в Газе и вызванные ею катастрофические гуманитарные бедствия должны быть немедленно прекращены.