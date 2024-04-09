Морская версия израильской системы "Железный купол" совершила свой первый перехват (видео)

Израильская система ПРО морского базирования сумела выявить и уничтожить беспилотники, которые летели в направлении города Эйлат. Боевая работа C-Dome прошла на глазах у граждан, находившихся у побережья.

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Корабельная версия израильской системы противоракетной обороны C-Dome "Железный купол" перехватила предполагаемый беспилотник, который вошел в воздушное пространство Израиля. Таким образом, тактическая система ПРО морского базирования совершила свой первый оперативный перехват. Об этом 9 апреля сообщили в The Times of Israel.

По данным израильских сил обороны, система перехватила беспилотную систему, летевшую в направлении Эйлата, израильского города на Красном море.

Кратко о системе C-Dome

Морская система ПВО C-Dome основана на системе обороны Iron Dome, разработанной компанией Rafael, а система управления комплекса разработана израильской компанией mPrest. C-Dome установлена на корвете Sa'ar 6 и взаимодействует с радаром Adir. Таким образом морская версия является частью многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля, включая комплексы Arrow и David's Sling.

Отмечается, что корветы Sa'ar 6 предназначены для размещения комбинированной системы противовоздушной обороны, состоящей из Barak-8 и C-Dome. В израильских ВМС утверждают, что использования того или иного средства поражения зависит от текущих угроз, при этом в некоторых сценариях будут задействованы обе системы.

Компоненты C-Dome включают в себя многоствольную вертикальную пусковую установку, которая размещена устанавливается под палубой корабля. Комплекс использует собственный радар наблюдения и не требует специального радара управления огнем.

Одним из ключевых элементов морского "Железного купола" является радиолокационная станция Adir с активной электронной управляемой решеткой (AESA), которая предоставляет высококачественную оперативную картину в зоне боевых действий в режиме реального времени. Кроме того данной РЛС под силу обнаружить цели с низким радиолокационным поперечным сечением даже в самых сложных условиях окружающей среды.

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Напомним, военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что Украина нуждается в помощи от союзников, чтобы защитить свои города от обстрелов. По его словам, в этом контексте было бы неплохо получить тактическую систему ПРО "Железный купол", которая используется в Израиле.