Родился в рубашке. Бразильский футболист выжил после падения с 200-метровой высоты
Полузащитник бразильского Крузейро Энрике попал ДТП и чудом сумел выжить. Об этом сообщает Globo Esporte.
Футболист сорвался в пропасть с 200-метровой скалы в окрестностях национального парка "Рола Мока". Для спасения бразильца задействовали четыре пожарные машины и 16 человек.
Машина перевернулась и остановилась в канаве. "Это была очень тяжелая работа из-за сложности доступа к месту и потому, что это произошло ночью", – сообщил капитан полиции Тьяго Коста.
При этом Энрике отделался лишь незначительными синяками. Футболист был "дезориентирован и растерян", и не мог рассказать больше информации об аварии.
Выжить футболисту удалось благодаря везению и технологиям безопасности, которыми был оснащен автомобиль Land Rover.
Энрике является основным игроком Крузейро. В минувшем сезоне он провел за клуб 33 игры.
Как ранее сообщал Фокус:
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