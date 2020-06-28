Родился в рубашке. Бразильский футболист выжил после падения с 200-метровой высоты

Полузащитник бразильского Крузейро Энрике попал ДТП и чудом сумел выжить. Об этом сообщает Globo Esporte.

Футболист сорвался в пропасть с 200-метровой скалы в окрестностях национального парка "Рола Мока". Для спасения бразильца задействовали четыре пожарные машины и 16 человек.

Машина перевернулась и остановилась в канаве. "Это была очень тяжелая работа из-за сложности доступа к месту и потому, что это произошло ночью", – сообщил капитан полиции Тьяго Коста.

При этом Энрике отделался лишь незначительными синяками. Футболист был "дезориентирован и растерян", и не мог рассказать больше информации об аварии.

Выжить футболисту удалось благодаря везению и технологиям безопасности, которыми был оснащен автомобиль Land Rover.

Энрике является основным игроком Крузейро. В минувшем сезоне он провел за клуб 33 игры.

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