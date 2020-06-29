Евросоюз с 1 июля откроет границы для 15 стран, Украины среди них нет, – СМИ

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источник.

Украина в список из 15 стран не вошла.

Предполагается, что с 1 июля свободно въезжать в страны ЕС смогут граждане Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Граждане Китая тоже могут получить такую возможность, но только при условии, что Пекин введет аналогичные ослабления для граждан Евросоюза.

Въезд граждан из стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом, а именно из США, Бразилии и России, будет запрещен.

Издание New York Times накануне сообщило, что в предварительный список для открытия границ вошли не 15, а 18 стран. Кроме перечисленных выше, известная газета назвала Андору, Сан-Марино и Ватикан.

Как отмечает Euronews, список будет обновляться каждые две недели, с учетом эпидемиологической ситуации в других странах. При этом уточняется, что у каждого члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран самостоятельно.

Как ранее собщал Фокус:

Страны Европейского Союза решили продлить запрет на въезд иностранцев до 1 июля.