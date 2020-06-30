Трамп называл Терезу Мэй слабой и трусливой, а Ангелу Меркель глупой, – CNN

Об этом передает CNN со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что, называя Ангелу Меркель "глупой", Дональд Трамп обвинял ее в том, что она находится под влиянием России, а Тереза Мэй, по его мнению, проявила трусость и бесхарактерность в вопросе Brexit.

Также, по данным источников, Трамп унижал и других лидеров западных стран, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, а также канадского и австралийского премьеров Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

Журналисты утверждают, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе переговоров так часто "переигрывали" американского президента, что ряд высокопоставленных чиновников США решили покинуть администрацию Трампа, посчитав, что глава государства представляет угрозу для национальной безопасности Штатов. В их число входят бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон, бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон, бывший министр обороны Джеймс Мэттис и другие.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший советник по нацбезопасности, республиканец Джон Болтон заявил, что не проголосует за Трампа на президентских выборах, потому что он "легко меняет свои решения".