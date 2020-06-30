Женевский автосалон из-за коронавируса не состоится и в 2021 году, он также сменит владельца

Фонд "Международный салон автомобилей", организатор Женевского международного автосалона (GIMS), сообщил об отмене мероприятия в 2021 году.

"В связи с финансовыми последствиями отмены GIMS-2020 по причинам форс-мажорных обстоятельств в результате пандемии коронавируса фонд, должен был принять некоторые важные решения относительно будущего GIMS", – говорится в официальном сообщении, опубликованном 29 июня.

Фонд также проинформировал, что большинство опрошенных экспонентов GIMS-2020 заявили, что они, вероятно, не будут участвовать в шоу 2021 года, и что они предпочли, чтобы GIMS прошел в 2022 году.. Автомобильная отрасль в настоящее время переживает трудную период, и ей необходимо время, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, далеко не ясно, позволила бы ситуация с заболеваемостью организовать мероприятие, которое привлекло бы 600 тыс. посетителей и 10 тыс. журналистов следующей весной.

Сразу после отмены GIMS в марте 2020 года Фонд обратился к кантону Женева с просьбой о финансовой поддержке для покрытия убытков, оцениваемых в 11 млн швейцарских франков, и помощи в подготовке нового шоу. В начале июня власти кантона одобрили заем в размере 16,8 млн франков. Фонд поблагодарил власти за их готовность помочь, но сообщил об отказе от кредита.

Причина этого заключается в том, что фонд будет обязан вернуть 1 млн франков уже в июне 2021 года. Также одним из условий займа является проведение салона в 2021 году.

Поэтому фонд решил продать права на организацию GIMS компании Palexpo SA, владельцу выставочного центра в Женеве. GIMS является крупнейшим публичным мероприятием в Швейцарии. Его экономическое воздействие на кантон Женева оценивается в 200 млн франков в год.

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