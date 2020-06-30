На пятом месяце пандемии. ВОЗ решил расследовать происхождение коронавируса в Китае

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ направит в Китай команду для изучения происхождения COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

"Понимание источника вируса очень и очень важно. Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем все о нем, в том числе, как он появился", – говорит Гебреисус.

Также он отметил, что ВОЗ собирается отправить своих экспертов в Китай.

"На следующей неделе мы отправим команду в Китай, чтобы подготовиться к этому, и мы надеемся, что это приведет к пониманию того, как вирус зародился", – добавил глава ВОЗ.

Тедрос не уточнил состав команды или ее конкретную задачу. Ученые предполагают, что вирус сделал прыжок от животных к людям на рынке в Ухане, где продавались экзотические животные.

Глава ВОЗ также предупредил, что пандемия ускоряется и еще далека от завершения. Он также опасается, что "худшее еще впереди", если мир не объединится в борьбе с коронавирусом.

На данный момент на США приходится более четверти всех случаев коронавируса в мире с почти 2,6 млн подтвержденных инфекций и смертностью в 128 тыс. В это же время, Иран зафиксировал самые высокие однодневные показатели летальности – 162 случая смерти от коронавируса, согласно правительственным данным.

Пока лишь в Новой Зеландии ситуация с COVID-19 улучшается. В стране уже продолжительное время не фиксируется внутренних передач вируса, а 22 активных случая были выявлены в ходе тестирования у возвращающихся путешественников.

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