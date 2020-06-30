33 военных корабля: Шойгу рассказал о присутствии России в Мировом океане
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Сергея Шойгу на боевом дежурстве в Мировом океане несут службу 33 российских боевых корабля и судов обеспечения.
"Корабли Военно-морского флота продолжают нести боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана. В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 — в дальней морской зоне", — рассказал Шойгу.
Российский военный министр также заявил, что пандемия коронавируса не повлияла на боеспособность Вооруженных сил РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинцы должны быть ментально готовы к полномасштабному военному вторжению России.
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