В Беларуси впервые за долгое время отменили смертный приговор

Об этом сообщает РИА Новости.

Смертный приговор был ранее вынесен в отношении 29-тилетнего Виктора Скрундика. Его осудили за убийство двух пенсионеров и покушение на третьего. Преступления были совершены в январе 2019 года. Его подельники приговорены к 18 и 22 годам колонии усиленного режима.

По версии следствия, Скрундик и его подельник Валентин Бушнин убили 79-летнего Михаила Шукалея. Сначала мужчину душили шнурком, а потом подожгли его дом. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив. Из дома убитого нападавшие украли деньги.

Второе убийство, как утверждает следствие, Скрундик совершил вместе с Виталием Мятежом. Мужчины убили 94-летнего Владимира Гаркавого. Его также душили и сожгли заживо. Из дома пенсионера мужчины украли деньги и алкоголь.

Позже Скрундик начал настаивать на том, что он сделал оговорку о признании вины под давлением. По его словам, Шукалея убил на самом деле не он, а его сообщник Валентин Бушнин. По словам Скрундика, он признал вину, потому что боялся мести со стороны своего сообщника.

В Верховном суде Виктор Скрундик извинился перед родственниками погибших и призвал суд спасти его жизнь, заменив для него смертную казнь лишением свободы.

Решением коллегия Верховного суда Беларуси, дело в отношении Скрундика отправлено на повторное рассмотрение.

Отметим, в 2019 году в Беларуси вынесли три смертных приговора, столько же привели в исполнение. Приговор Виктору Скрундику стал третьим решением о казни в 2020 году.

По данным правозащитников, начиная с 1990 года в стране расстреляли свыше 400 человек. Лишь один смертник был помилован президентом. Пик пришелся на 1997 - 1998-й: тогда расстреливали почти по 50 человек ежегодно.

Беларусь остается единственной страной Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. Согласно белорусскому законодательству, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления, в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью, тела расстрелянных также родным не выдают и не разглашают место захоронения.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос отмены смертной казни в стране будет решаться через референдум.