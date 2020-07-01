53 года вместе: супружеская пара из Техаса скончалась от коронавируса, держась за руки

Супружеская пара из Техаса, которая прожила вместе более полувека, скончалась от COVID-19, держась за руки. Об этом пишет CNN.

Бетти и Кертис Тарпли были вместе большую часть своей жизни - они ходили в ту же среднюю школу в Иллинойсе, снова встретились и влюбились в друг друга в Калифорнии, поженились и воспитали двоих детей. Пара умерла от коронавируса в течение часа, держась за руки, после того, как врачи перевели их одну палату, когда их состояние резко ухудшилось. Это произошло 18 июня, но огласку история получила только сейчас.

"Мне показалось, что это было правильно, дать им возможность побыть вместе. Я стала спрашивать возможно ли это, а потом настаивать", - отметила Блейк Торн, одна из медсестер Методистского госпиталя, куда доставили пожилых супругов.

Бетти и Кертис Тарпли на свадьбе

80-летняя Бетти и 79-летний Кертис Тарпли были госпитализированы с COVID-19 с разницей в три дня. В больнице пара сначала пошла на поправку, а потом их состояние резко ухудшилось. Бетти даже позвонила своему сыну и дочери и сказала, что "готова к смерти".

В больнице было принято решение поместить их в одну палату, чтобы дать возможность побыть вместе. Им дали большие дозы лекарств, чтобы облегчить их страдания. Бетти скончалась первой, ее супруг – через 45 минут.

Сын пары, Тим Тарпли, отметил, что его родители были на самоизоляции с марта. Он посещал их каждые два дня, привозя все необходимое и соблюдая правила социального дистанциирования. Тим отметил, что не знает, где его родители могли заболеть коронавирусом.

Как ранее писал Фокус:

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванного им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы", – сказано в сообщении. В ОП утверждают, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.