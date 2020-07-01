На 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин
О случившемся сообщила его жена Ирина Хонда в Facebook. "Все неожиданно. Как любая смерть", – написала она.
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. С 1973 по 1990 годы работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июне на 84-м году жизни в Москве умер актер и сценарист Михаил Кокшенов.
- В феврале в Лос-Анджелесе в возрасте 103 года скончался актер Кирк Дуглас. О его смерти сообщил его сын, известный киноактер Майкл Дуглас.
- В мае в возрасте 30 лет в Лас-Вегасе умер американский актер Грегори Тайри Бойс.