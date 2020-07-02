Трамп впервые поддержал ношение масок и сказал, что похож в них на "Одинокого рейнджера"
Президент США Дональд Трамп в своем недавнем интервью заявил, что он "полностью за маски". Также он сравнил себя с персонажем из вестерна "Одинокий рейнджер". Об этом сообщает ВВС.
Новую позицию по поводу средств защиты от COVID-19 Трамп озвучил через день после того, как один из членов Республиканской партии призвал президента в качестве примера надевать маску. После этого, в своем интервью на Fox Business Network, Трамп заявил: "Я полностью за маски".
На вопрос о том, будет ли он надевать маску, президент сказал: "Если я окажусь в тесной обстановке с людьми, безусловно, надену маску". Трамп добавил, что у него "нет проблем" с публичным ношением маски, и ему нравится, как он выглядит в ней. Президент сравнил себя с главным героем из фильма "Одинокий Рейнджер", который носил маску на лице.
Также Трамп отметил, что не считает необходимым делать ношение маски обязательным в США, так как в стране "много мест, где люди остаются на очень большом расстоянии".
"Если людям это нравится, они должны это делать", – подчеркнул Трамп.
Еще в апреле, когда Центры контроля заболеваний США (CDC), начали рекомендовать людям носить маски, Трамп заявлял журналистам, что не собирается следовать этим рекомендациям.
"Не думаю, что буду этим заниматься. Я в маске, когда приветствую президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев, не могу себе этого представить", – заявлял Трамп.
В одном из своих комментариев для Wall Street Journal, президент сказал, что некоторые люди носят маски только как политическое заявление против него.
Как ранее сообщал Фокус:
- Трамп заявил, что уровень смертности от коронавируса в США один из самых низких в мире. Глава Белого дома считает, что смертность от коронавируса в стране значительно снизилась, а экономика скоро заработает в полную силу.
- Трамп также предлагал лечить коронавирус инъекциями дезинфектора и солнечным светом. Врачи просят не спешить выполнять рекомендации главы Белого дома.
- Президент США не верит своей разведке и уверен, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане. Глава Белого дома утверждает, что видел доказательства такой теории, но пока не может их обнародовать.