Трамп впервые поддержал ношение масок и сказал, что похож в них на "Одинокого рейнджера"

Президент США Дональд Трамп, который долгое время выступал против ношения масок, резко изменил свое мнение. Перемена произошла после того, как один из республиканцев призвал Трампа подать правильный пример

Президент США Дональд Трамп в своем недавнем интервью заявил, что он "полностью за маски". Также он сравнил себя с персонажем из вестерна "Одинокий рейнджер". Об этом сообщает ВВС.

Новую позицию по поводу средств защиты от COVID-19 Трамп озвучил через день после того, как один из членов Республиканской партии призвал президента в качестве примера надевать маску. После этого, в своем интервью на Fox Business Network, Трамп заявил: "Я полностью за маски".

На вопрос о том, будет ли он надевать маску, президент сказал: "Если я окажусь в тесной обстановке с людьми, безусловно, надену маску". Трамп добавил, что у него "нет проблем" с публичным ношением маски, и ему нравится, как он выглядит в ней. Президент сравнил себя с главным героем из фильма "Одинокий Рейнджер", который носил маску на лице.

Также Трамп отметил, что не считает необходимым делать ношение маски обязательным в США, так как в стране "много мест, где люди остаются на очень большом расстоянии".

"Если людям это нравится, они должны это делать", – подчеркнул Трамп.

Еще в апреле, когда Центры контроля заболеваний США (CDC), начали рекомендовать людям носить маски, Трамп заявлял журналистам, что не собирается следовать этим рекомендациям.

"Не думаю, что буду этим заниматься. Я в маске, когда приветствую президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев, не могу себе этого представить", – заявлял Трамп.

В одном из своих комментариев для Wall Street Journal, президент сказал, что некоторые люди носят маски только как политическое заявление против него.

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