"Мы победили". Лукашенко заявил, что Беларусь выстояла в борьбе с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус в стране уже побежден. Слова лидера Беларуси приводит его пресс-служба.

"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", – заявил Лукашенко.

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Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость" в борьбе с COVID-19.

В последние дни Минздрав Беларуси сообщает о постепенном снижении количества заболевших. За минувшие сутки было подтверждено 274 случаев заболевания и 7 летальных исходов.

По данным портала Worldometer, с начала эпидемии в стране зафиксировали 62 698 случаев коронавируса и всего 405 смертей от COVID-19.

Как ранее писал Фокус:

По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.

Также Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет.