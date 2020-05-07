Беларусь выслала из страны российских журналистов за репортаж о коронавирусе

Журналисты из РФ в своем репортаже утверждали, что Беларусь по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе

Беларусь выслала из страны журналиста российского "Первого канала" Алексея Кручинина. Об этом сам Кручинин рассказал в комментарии белорусскому изданию tut.by.

По словам Кручинина, сейчас он находится в России, никаких официальных писем по этому поводу он якобы не получал.

Также журналист добавил, что въезд в Беларусь ему никто не запрещал. "Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал", – говорит он.

На "Первом канале" назвали высылку Кручинина "абсолютно безосновательной" и добавили, что вместе с ним Беларусь выслала оператора Сергея Панасюка, а также лишила аккредитации всю съемочную группу.

Также на ТК добавили, что белорусские власти в своих действиях исходили из того, что в репортаже россиян о коронавирусе в Беларуси якобы была необъективная информация.

Navini.by, ссылаясь на сюжет телеканала "Беларусь 1" рассказывают, что речь идет о репортаже из районного центра Столбцы, в котором утверждалось, что пасхальные службы и республиканский субботник привели к вспышке COVID-19.

Российские журналисты в своем репортаже сделали вывод, что многие белорусы "не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав".

"Даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Беларусь по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе", – утверждали россияне.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество заразившихся коронавирусом в одной столице РФ составляет 2-2,5% населения, это около 300 тыс. человек (официально в РФ – 177 160 случаев коронавируса).

Для сравнения, власти РБ сообщают, что во всей Беларуси зарегистрировано 19 255 случаев COVID-19.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ, когда у него спросили, каким источникам лучше доверять в условиях большого потока информации.

"Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" (бел. "плявузгаць" - плевать) в сторону Беларуси, – за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо – достанем", – заявил он.

Как ранее писал Фокус:

По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.