Вернуть всех военнопленных и журналистов из РФ: Рада обратилась к миру

В постановлении парламента говорится о том, что необходимо активизировать международные и национальные усилия и давить на РФ, чтобы достичь желаемых результатов.

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Верховная Рада Украины обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств, а также других международных институтов и неправительственных организаций с призывом усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы она вернула в Украину всех военнопленных и других незаконно удерживаемых в РФ украинцев, в частности журналистов. Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проект постановления 11034 проголосовали 293 народных депутата. Авторами документы выступили представители большинства парламентских фракций.

Этим документом Верховная Рада в частности призвала международное сообщество усилить усилия, и способствовать привлечению к ответственности всех лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, в частности в отношении журналистов.

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В тексте постановления народные избранники призвали:

международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью защиты прав журналистов, обеспечения их безопасности, а также возвращения пленных и незаконно удерживаемых журналистов (включая гражданских журналистов);

международные институты, парламенты и правительства иностранных государств активизировать международные и национальные усилия для обеспечения освобождения и возвращения в Украину всех украинских военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц — граждан Украины, в частности, всех пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов);

ООН, Международный комитет Красного Креста, Международную неправительственную организацию "Комитет защиты журналистов" и Международную неправительственную организацию "Репортеры без границ" безотлагательно сделать все возможное для освобождения и возвращения в Украину без всяких предпосылок всех пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов);

Международный комитет Красного Креста, а также Комитеты ООН против пыток и по правам человека усилить усилия с целью обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении удерживаемых РФ украинских военнопленных и предотвращения пыток, унижения чести и достоинства, нарушения прав человека, установления местонахождения всех пленников — граждан Украины, в частности, пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов).

Украинский парламент предлагает активизировать международные и национальные усилия, чтобы достичь желаемых результатов.

Напомним, 24 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 9256-д по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствование государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. "За" проголосовали 272 нардепа.

В этот же день народные избранники проголосовали за увеличение численности Государственной пограничной службы Украины до 75 тысяч военнослужащих.