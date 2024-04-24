Повернути всіх військовополонених і журналістів із РФ: Рада звернулася до світу

У постанові парламенту йдеться про те, що необхідно активізувати міжнародні та національні зусилля й тиснути на РФ, щоб досягти бажаних результатів.

Related video

Верховна Рада України звернулася до парламентів і урядів іноземних держав, а також інших міжнародних інституцій та неурядових організацій із закликом посилити тиск на Російську Федерацію, щоб вона повернула в Україну всіх військовополонених та інших незаконно утримуваних у РФ українців, зокрема журналістів. Про це повідомив народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проєкт постанови 11034 проголосували 293 народних депутатів. Авторами документа виступили представники більшості парламентських фракцій.

Цим документом Верховна Рада зокрема закликала міжнародне співтовариство посилити зусилля та сприяти притягненню до відповідальності всіх осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності на території України, зокрема щодо журналістів.

Важливо

Рада затвердила індивідуальні освітні можливості для студентів: що передбачається

До чого ще закликала Рада світ

У тексті постанови народні обранці закликали:

міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний тиск на РФ із метою захисту прав журналістів, забезпечення їхньої безпеки, а також повернення полонених і незаконно утримуваних журналістів (включно з цивільними журналістами);

міжнародні інституції, парламенти й уряди іноземних держав активізувати міжнародні та національні зусилля для забезпечення звільнення й повернення в Україну всіх українських військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб-громадян України, зокрема всіх полонених і незаконно утримуваних українських журналістів (включно з цивільними журналістами);

ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародну неурядову організацію "Комітет захисту журналістів" і Міжнародну неурядову організацію "Репортери без кордонів" невідкладно зробити все можливе для звільнення та повернення в Україну без усіляких передумов усіх полонених і незаконно утримуваних українських журналістів (включно з цивільними журналістами);

Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також Комітети ООН проти катувань і з прав людини посилити зусилля з метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних РФ українських військовополонених і запобігання катуванню, приниженню честі й гідності, порушенню прав людини, встановлення місцеперебування всіх бранців-громадян України, зокрема полонених і незаконно утримуваних українських журналістів (включно з цивільними журналістами).

Український парламент пропонує активізувати міжнародні та національні зусилля, щоб досягти бажаних результатів.

Нагадаємо, 24 квітня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт 9256-д щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор і лотерей. "За" проголосували 272 нардепи.

У цей же день народні обранці проголосували за збільшення чисельності Державної прикордонної служби України до 75 тисяч військовослужбовців.