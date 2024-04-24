Посилення контролю за гральним бізнесом: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Документ покликаний сприяти розв'язанню проблеми поширення ігрової залежності серед військовослужбовців. "За" законопроєкт проголосували 272 народних обранці.

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Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт 9256-д щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей. Про це свідчить картка законопроєкту на сайті ВРУ.

"За" відповідне рішення проголосували 272 народних депутати.

Це ще не остаточне ухвалення документа. Тепер у парламентарів буде два тижні на внесення правок, після чого законопроєкт знову повинні будуть винести на розгляд до сесійної зали ВРУ. Якщо під час голосування у другому читанні документ підтримають щонайменше 226 народних обранців, законопроєкт вважатиметься ухваленим. Проте законом стане лише після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Що передбачає законопроєкт щодо посилення контролю за гральним бізнесом

Законопроєкт 9256-д передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та передачу її функцій до Міністерства цифрової трансформації.

Крім того, документ передбачає наступні зміни:

обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства. Пропонується збільшити штрафні санкцій за порушення у цій сфері (з 300 до 600 мінімальних заробітних плат), у тому числі повторне порушення передбачено як нову підставу для анулювання ліцензії організатора азартних ігор;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет);

на період воєнного стану запроваджується нова підстава для включення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор;

пропонується запровадити неможливість використання гравцем більше ніж одного рахунка для здійснення всіх розрахунків із організатором азартних ігор, що дозволить надалі ефективно реагувати на поведінку гравця з ознаками ігрової залежності.

Документ серед іншого має сприяти розв'язанню проблеми поширення ігрової залежності серед військовослужбовців.

Нагадаємо, 4 квітня комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт N9256-д, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

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