Усиление контроля за игорным бизнесом: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Документ призван способствовать решению проблемы распространения игровой зависимости среди военнослужащих. "За" законопроект проголосовали 272 народных избранника.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 9256-д по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствованию государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте ВРУ.

"За" соответствующее решение проголосовали 272 народных депутата.

Это еще не окончательное принятие документа. Теперь у парламентариев будет две недели на внесение правок, после чего законопроект снова должны будут вынести на рассмотрение в сессионный зал ВРУ. Если во время голосования во втором чтении документ поддержат не менее 226 народных избранников, законопроект будет считаться принятым. Однако законом станет только после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Что предусматривает законопроект по усилению контроля за игорным бизнесом

Законопроект 9256-д предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и передачу ее функций в Министерство цифровой трансформации.

Кроме того, документ предусматривает следующие изменения:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства. Предлагается увеличить штрафные санкции за нарушения в этой сфере (с 300 до 600 минимальных заработных плат), в том числе повторное нарушение предусмотрено как новое основание для аннулирования лицензии организатора азартных игр;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети интернет);

на период военного положения вводится новое основание для включения в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх;

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр;

предлагается ввести невозможность использования игроком более одного счета для осуществления всех расчетов с организатором азартных игр, что позволит в дальнейшем эффективно реагировать на поведение игрока с признаками игровой зависимости.

Документ среди прочего должен способствовать решению проблемы распространения игровой зависимости среди военнослужащих.

Напомним, 4 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект N9256-д, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.

29 марта солдат-аэроразведчик из 59-й бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому об ограничении работы онлайн-казино. За несколько часов она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

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