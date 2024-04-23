Рада затвердила індивідуальні освітні можливості для студентів: що передбачається

У Міносвіти підкреслили, що українські студенти самі зможуть обирати собі тривалість навчання або ж "мігрувати" серед факультетів.

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У вівторок, 23 квітня, парламент 340 голосами у другому читанні ухвалив законопроєкт №10177 щодо індивідуальних освітніх траєкторій для студентів вищих закладів освіти в Україні. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

За словами профільного міністра, цей закон надасть більше можливостей і свободи студентам, які здобувають вищу освіту університетах.

"Наприклад, самостійно регулювати темп і тривалість навчання, а також, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання, завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні", — зазначив Оксен Лісовий.

Результати голосування за законопроєкт 10177

На сайті МОН уточнили, що студенти зможуть "індивідуалізувати" освітні траєкторії за допомогою міждисциплінарних освітніх програм, оскільки закон дає можливість обрати конкретну спеціальність не одразу при вступі, а після одного або півтора року навчання в університеті.

На бакалаврському рівні зʼявляться міждисциплінарні освітні програми які відповідатимуть конкретним запитам регіонів чи роботодавців.

Здобувачі освіти контрактної форми навчання зможуть самостійно визначати тривалість навчання в університеті: закінчити 4-річну бакалаврську програму за три роки або ж поєднувати навчання з роботою і увесь курс за 6-8 років.

Студентам, які поєднують навчання в українських ЗВО та за кордоном, можуть визнати результати навчання, здобуті у формальній, неформальній та інформальній освіті. Хоча для цього ще необхідно створити відповідний порядок, зазначили у МОН.

Стандарти вищої освіти оновлюватимуть упродовж наступних місяців, у них з’явиться більше вибірковості, що допоможе збільшити конкуренцію в університетах, уточнили в міністерстві, додавши, що ЗВО повинні отримати більшу автономію.

Водночас для "регульованих спеціальностей", таких як право, медицина, правоохоронна діяльність тощо, будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих спеціальностей передбачено державні кваліфікаційні іспити.

Нагадаємо, у 2024 році Кабмін планував запустити масштабну реформу вищої освіти, яка передбачає новий підхід фінансування навчання.

Також у квітні Фокус писав, що Кабмін дозволив деяким студентам виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. За словами нардепа Олексія Гончаренка, студенти-бакалаври певних профілів віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Але на студентів приватних вишів це не розповсюджується.