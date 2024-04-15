Студентам приватних вишів не дозволили виїжджати з України: у Міносвіти назвали причину

За даними представників освітнього відомства, нові правила перетину кордону стосуються тільки державних і комунальних навчальних закладів. В іншому разі це вплинуло б на мобілізацію в країні.

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В Україні продовжують діяти обмеження на перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Деяким категоріям студентів дозволили все ж таки виїжджати за межі країни, однак це стосується не всіх навчальних закладів. Представники Міністерства освіти і науки в коментарі "Громадському" поділилися подробицями з цього приводу.

У новій постанові уряду заявлено, що право на перетин кордону мають лише студенти державних і комунальних ВНЗ, однак приватним закладам такої можливості не надано.

У своїй відповіді представники Міносвіти заявили, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність (постанова №579), навчальні заклади, які беруть право на участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття витрат із державного або місцевого бюджету.

"Зміни, які вносяться до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні вищі навчальні заклади зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами", — ідеться в повідомленні.

Студенти приватних вишів не зможуть виїхати за кордон: у чому причина

Також в Україні продовжують існувати приватні ВНЗ, яким призупинили ліцензії, але які продовжують юридично існувати. Відповідно, якби нові правила стосувалися ще їх, тоді б ситуація могла мати певні наслідки.

"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких навчальних закладів, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон, щоб уникнути мобілізації", — підсумували в Міносвіти.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що Кабмін дозволив деяким студентам виїжджати за кордон. За словами нардепа Олексія Гончаренка, студенти-бакалаври певних профілів віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування.