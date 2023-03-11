Российская журналистка Марина Овсянникова рассказала, как убежала из России

В эксклюзивном интервью Овсянникова, выбежавшая с плакатом в прямом эфире "Первого канала", призналась, что ей с дочкой пришлось выбираться из РФ "полями и болотами".

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Российская журналистка Марина Овсянникова прославилась после того, как 14 марта 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, во время вечернего выпуска новостной программы "Время" на российском "Первом канале" выбежала в студию с антивоенным плакатом. Сразу после ее появления начался репортаж. А позже появилась информация, что редактор Марина Овсянникова была задержана. После Марина уехала из РФ, но откровенное интервью о своем побеге дала только сейчас, британскому изданию Daily Mail.

Вскоре после того, как Марина Овсянникова появилась с плакатом за спиной многолетней ведущей программы "Время" Екатерины Андреевой, у нее начались проблемы. Она была задержана, некоторое время ее адвокаты не знали где она.

Марина Овсянникова выбежала в студию во время выпуска новостей

После побега она ненадолго приезжала в Украину, где намеревалась дать пресс-конференцию, однако украинцы были против ее выступления и его отменили. Некоторое время она работала в Германии. Однако о том, как ей удалось уехать из РФ вместе с 11-летней дочкой она рассказала только сейчас.

Интервью у нее взяли в Париже, где она сейчас живет. Президент Эммануэль Макрон предложил Овсянниковой политическое убежище и круглосуточную охрану. Журналист отмечает, что ее охраняют два телохранителя, причем один из них сопровождает ее повсюду, куда бы она не пошла.

"Сейчас самое опасное время. Я слишком хорошо знаю, что может случиться с врагами Кремля. Но нас становится все больше и больше. Путин не может заставить всех нас замолчать", — говорит Марина.

После своего появления в эфире "Первого канала" Марина Овсянникова стала знаменитостью. Но она говорит, что потеряла все.

Ее старший сын, 17-летний Кирилл говорит, что она разрушила их жизнь, и отказывается с ней разговаривать.

Ее собственная мать сказала ей, что она позорит свою страну, и отвернулась от нее. Также от нее отвернулся ее бывший муж, режиссер телеканала Russia Today Игорем Овсянниковым. После ее выступления он подал заявление об опеке над их детьми. А после того, как она уехала из России, он и его новая жена заняли ее квартиру.

"Я многое потеряла, но не так много, как украинский народ. Я надеюсь, что однажды мой сын поймет, что я сделала это для него и для его сестры, потому что я хочу верить, что у России есть будущее как у свободной страны", — говорит Марина.

Она признается, что решение выйти на протест во время прямого эфира было спонтанным. Плакат она сделала тайно в воскресенье днем, когда ее дети уехали навестить своего отца, нарисовав его фломастерами 11-летней дочки Арины.

На "Первый канал" она пронесла его в рукаве куртки.

"Я была на 90 процентов уверена, что у меня ничего не получится. Я думал, что у меня сдадут нервы, или меня кто-то остановит. Я знала, на какой риск иду, и знала, что меня, вероятно, посадят в тюрьму на пару лет. Я подумала, что это та цена, которую стоит заплатить. Когда пришло время, я бросилась в свой кабинет и схватила плакат. Я выбежала в студию, как только диктор начала говорить. Мои ноги и руки тряслись. Меня ослепляли прожекторы. Мое сердце колотилось. Я не слышала собственных слов", — признается Овсянникова.

Выступление Марины Овсянниковой длилось 6 секунд

Ее выступление длилось 6 секунд, прежде, чем охваченные паникой продюсеры переключились на заранее записанный репортаж, но уже было слишком поздно. Видео с Овсянниковой разошлось по всему миру.

Высшее руководство спустилось в редакцию, чтобы задать ей вопросы.

Через несколько минут к ним присоединились полицейские, которые доставили ее в отделение, расположенное в московском телецентре "Останкино".

Ей сказали, что ей грозит до десяти лет тюрьмы, и она решила бежать из-под домашнего ареста вместе со своей 11-летней дочерью Ариной.

Оттуда ее отвезли в другое отделение, где ее всю ночь допрашивал следователь "Центра по противодействию экстремизму". Адвоката ей вызвать не позволили, заявив, что это "всего лишь дружеская беседа".

Марина Овсянникова в зале суда Фото: РИА-Новости

"Он все время спрашивал, на кого я работаю, кто заказал протест, кто мне платит. Он не мог поверить, что я всего лишь один человек, протестующий против промывания мозгов и лжи, рассказываемой по телевидению о войне в Украине", — вспоминает Марина, по ее словам они явно не понимали, как успешный редактор одного из центральных российских каналов с 25-летним стажем работы решился на протест.

Но Марина отмечает, что в детстве сама пережила войну и была беженкой.

Она родилась в Одессе, ее отец-украинец, советский морской офицер, погиб в автокатастрофе, когда ей было всего пять месяцев. Когда Марине было шесть лет, ее мать, инженер-химик, возглавила лабораторию нефтеперерабатывающего завода в Грозном.

Они были вынуждены бежать, когда российские танки вошли в Грозный в начале первой чеченской войны в 1994 году. У Марины и ее матери не было ничего, когда они уехали из Чечни. Жили они в заброшенной армейской казарме на окраине Краснодара.

Марина говорит, что они жили впроголодь, а в школе над ней издевались, потому что она была единственной беженкой в классе.

Но она упорно училась в конце 1990-х годов начала работать на местном краснодарском телеканале "Кубань ГТРК". Во время одного из первых заданий она даже побывала в Грозном и нашла свою бывшую квартиру, которая была полностью разрушена.

В 2002 году, она перешла на "Первый канал", где и встретила своего мужа, режиссера Игоря Овсянникова. Они поженились через два года, у них родился сын Кирилл, они приобрели дом в Подмосковье.

"Это была та семейная жизнь, о которой я когда-то мечтала, но чувство беспокойства по поводу цены, которую я за нее заплатила, росло", — по ее словам после войны 2008 года в Грузии "Первый канал" и другие российские СМИ превратились в кремлевские пропагандистские машины, и этот процесс ускорился, когда российские войска вторглись на восток Украины в 2014 году.

Она отмечала, что часто спорила с мужем о политике, и это явно повлияло на их отношения, так что они развелись в 2018-м. Но с работы она не ушла по прозаичной причине – ей были нужны деньги.

"Я не видела никакой альтернативы. Я смогла дать своим детям такое детство, которого у меня не было. Все остальные каналы были такими же плохими, так что деваться было некуда", — говорит Марина.

Но переломный момент наступил, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. Две двоюродные сестры-украинки в Одессе спросили ее, почему русские молчат.

"После вторжения я была в шоке. Это навеяло ужасные воспоминания из моего детства. Я сходила с ума. Я не могла бездействовать", — после протеста ее уволили с канала и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Вскоре она снова вышла на протест и в августе ей было предъявлено обвинение в распространении ложной информации о российской армии.

Марина Овсянникова провела еще один протест в Москве, прежде, чем уехать Фото: Марина Овсянникова/телеграм

В ожидании суда ее поместили под домашний арест и заставили носить электронный браслет. Ее телефоны и компьютеры были конфискованы.

Решение бежать из России далось нелегко. Она не хотела уезжать без дочки, но та сама ушла от отца.

Их сверхсекретный побег был организован французской благотворительной организацией "Репортеры без границ" под кодовым названием "Эвелин". Марину попросили не раскрывать, где она пересекла границу, чтобы защитить других.

Она уехала в полночь в пятницу вечером, когда надзор над ней ослаб. В последнюю минуту, когда они стояли в коридоре с упакованными чемоданами, пришла ее мать.

"Нам пришлось спрятать сумки и сообщить водителю, который ждал снаружи, чтобы тот уехал и ждал за углом", — говорит она.

"Моя мать посмотрела на браслет на моей ноге и сказала, что я преступница и мое место в тюрьме. Было страшно это слышать. Ей полностью промыли мозги", — говорит Марина.

"Она выросла в советское время. Она считает, что люди у власти говорят правду. Я пыталась с ней поговорить, но она вышла и захлопнула дверь", — как только она ушла, Марина с дочкой сели в машину и уехали. Через некоторое время они сменили машину и только тогда она вспомнила о браслете. Который срезала кусачками.

На следующий день они прибыли в деревню, где снова поменялись машинами и водителями, забравшись в старую серую "Жигули", которая отвезла их в другой деревенский дом, где проводник сказал, что отвезет их до границы. Ночью они ехали полями, машина застряла в грязи. Так что остаток пути им пришлось преодолеть пешком.

"Было совершенно темно. Поле было вспахано, и мы то и дело спотыкались. Я была уверена, что один из нас сломает ногу, и мы никогда не выберемся. Это было похоже на фильм ужасов: иногда мы видели свет и падали на землю. Дочка плакала, проводник ругал меня за белые носки, которые могли нас выдать", — через четыре часа они оказались у границы и до следующего проводника ползли под колючей проволокой. Они еще два раза меняли машины и ночевали в деревенском доме, прежде, чем добрались до убежища, где их встретили "Репортеры без границ".

Марина Овсянникова говорит, что расскажет свою историю в книге "Между добром и злом". Писать она начала, чтобы заняться чем-то, пока она прячется по конспиративным квартирам.

И она все еще надеется вернуться в РФ, но не тогда, когда у власти Путин.

Марина Овсянникова ненадолго приезжала в Одессу Фото: Скриншот

Напомним, Марину Овсянникову в РФ объявили в федеральный розыск. А в Одессе, откуда она родом, на ее приезд в прошлом году отреагировали негативно.