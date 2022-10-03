Экс-редактора "Первого канала" Овсянникову в России объявили в федеральный розыск

Бывший супруг Марины Овсянниковой говорит, что тележурналистка сбежала из-под домашнего ареста с их дочерью.

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МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск бывшего редактора пропагандистского "Первого канала" Марину Овсянникову. Об этом пишет оппозиционное издание "Медиазона".

В справке МВД указано, что Овсянникова разыскивается по статье уголовного кодекса.

10 августа сотрудники российских правоохранительных органов пришли к тележурналистке с обыском по делу "о фейках о российской армии". Поводом для дела стал пикет напротив Кремля с плакатом "Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?" Позже по решению суда ее отправили под домашний арест сроком до 9 октября.

В субботу, 1 октября, ее экс-супруг Игорь Овсянников рассказал, что россиянка сбежала из-под домашнего ареста и скрылась в неизвестном направлении вместе с их 11-летней дочерью.

"Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении", –– сообщил он пропагандистскому российскому телеканалу RT.

При этом адвокат тележурналистки Дмитрий Захватов рассказал журналистам, что ничего не знает о том, что Овсянникова покинула дом в Новой Москве, где должна была находиться по решению суда.

Кто такая Марина Овсянникова

Марина Овсянникова прославилась 14 марта, когда она ворвалась в эфир программы "Время" на Первом канале, где она работала редактором, и показала за спиной ведущей Екатерины Андреевой антивоенный плакат. На нем было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

[ + – ] Марина Овсянникова с плакатом "Нет войне" в эфире "Первого канала".

17 июля Овсянникову задержали полицейские возле ее дома в Подмосковье. Адвокат Дмитрий Захватов говорил, что не знает, куда увезли его подзащитную.

Журналисты проекта "Медиакиллер" со ссылкой на внутренние базы данных налоговой службы и пенсионного фонда РФ рассказали, что Овсянникова несколько лет работала на Минобороны РФ.