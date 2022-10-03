Ексредакторку "Першого каналу" Овсяннікову в Росії оголосили у федеральний розшук

Колишній чоловік Марини Овсяннікової каже, що тележурналістка втекла з-під домашнього арешту з їхньою дочкою.

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МВС Російської Федерації оголосило у федеральний розшук колишню редакторку пропагандистського "Першого каналу" Марину Овсяннікову. Про це пише опозиційне видання "Медіазона".

У довідці МВС зазначено, що Овсяннікова розшукується за статтею кримінального кодексу.

10 серпня співробітники російських правоохоронних органів прийшли до тележурналістки з обшуком у справі "про фейки про російську армію". Приводом для справи став пікет навпроти Кремля з плакатом "Путін — вбивця, його солдати — фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?" Пізніше, за рішенням суду, її відправили під домашній арешт терміном до 9 жовтня.

У суботу, 1 жовтня, її ексчоловік Ігор Овсянніков розповів, що росіянка втекла з-під домашнього арешту і зникла у невідомому напрямку разом із їхньою 11-річною дочкою.

"Минулої ночі моя колишня дружина залишила місце, яке суд визначив їй для домашнього арешту, і разом з моєю 11-річною дочкою зникла в невідомому напрямку", — повідомив він пропагандистському російському телеканалу RT.

При цьому адвокат тележурналістки Дмитро Захватов розповів журналістам, що нічого не знає про те, що Овсяннікова залишила будинок у Новій Москві, де мала перебувати за рішенням суду.

Хто така Марина Овсяннікова

Марина Овсяннікова прославилася 14 березня, коли вона увірвалася в ефір програми "Время" на Першому каналі, де вона працювала редакторкою, і показала за спиною ведучої Катерини Андрєєвої антивоєнний плакат. На ньому було написано "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

[ + – ] Марина Овсяннікова з плакатом "Ні війні" в ефірі "Першого каналу".

17 липня Овсяннікову затримали поліцейські біля її дому у Підмосков'ї. Адвокат Дмитро Захопов казав, що не знає, куди відвезли його підзахисну.

Журналісти проєкту "Медіакілер" з посиланням на внутрішні бази даних податкової служби та пенсійного фонду РФ розповіли, що Овсяннікова кілька років працювала на Міноборони РФ.