756 задержаний: полиция Великобритании провела крупнейшую спецоперацию в истории страны
Об этом сообщает Reuters.
Осуществить операцию удалось благодаря взлому закрытой сети EncroChat, которой пользовались преступники. Попасть в эту сеть полицейские пытались на протяжении нескольких лет.
Два месяца назад французские и голландские следователи проникли в сеть, которая имела 60 тысяч пользователей по всему миру и около 10 тысяч в Соединенном Королевстве и передавала данные через Европол, что позволяло властям отслеживать сообщения и перемещения преступников.
Кроме задержаний, правоохранители изъяли в общем 67 млн долларов, свыше двух тонн наркотиков и 77 единиц огнестрельного оружия.
Как ранее сообщал Фокус:
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