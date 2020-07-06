Коронавирусная рулетка. Как пандемия COVID-19 повлияла на рейтинги мировых лидеров

Ангела Меркель. Германия

Еще зимой аналитики спорили, дотянет ли правительственная коалиция Германии до выборов 2021-го или распадётся досрочно. А уже в начале апреля власть получила самую высокую за последние три года поддержку граждан. По данным социологической службы INSA, рейтинг блока консерваторов — 38%, а их партнёров по коалиции социал-демократов — 16%. Как отмечают эксперты, это свидетельство того, что немцы довольны действиями федерального правительства: оно отлично противостоит пандемии. Адекватные карантинные меры, а также миллиарды на дешёвые кредиты и безвозмездная государственная помощь всем, кого эпидемия подкосила экономически, сработали и на рейтинг Ангелы Меркель. Результаты соцопросов показывают: популярность канцлера Германии выросла с 40% до 58%. Если бы Меркель по окончании своей каденции не уходила из большой политики, она могла бы вновь остаться на посту.

Владимир Путин. Россия

По результатам опроса "Левада-центра", проведенного в конце апреля, рейтинг Путина составил 59%. Эксперты назвали его историческим минимумом. Но исследования мая показали, что через месяц его рейтинг упал до 25% — рекордного минуса за 20 лет правления. Эксперты отмечают, что падение популярности Путина началось два года назад. Ситуация с коронавирусом только ускорила этот процесс. Россиянам не нравится, что власть традиционно пытается скрыть информацию о реальном состоянии дел, они не верят официальной статистике. По официальным данным на 25 июня, Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по количеству заражений коронавирусом. Россияне также недовольны тем, что их лидер отказался от ответственности за последствия распространения коронавируса, переложив её на губернаторов без полномочий и средств.

Педро Санчес. Испания

В марте Испания обогнала Италию по числу смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, и заняла первое место в мире по этому показателю. Несмотря на то что в стране ввели один из самых жёстких вариантов карантина и режим чрезвычайного положения, который четырежды продлевали, власть обвиняли в том, что она не учла уроков Италии. Тем не менее с января по апрель процент граждан, готовых проголосовать за Испанскую социалистическую рабочую партию, занимающую ведущее место в правительстве, увеличился с 26% до 28%. Но в конце мая по стране прокатилась волна протестов — многотысячные автопробеги с требованиями отставки премьера Педро Санчеса из-за "худшего из возможных управления кризисом". На фоне протестов правительство вынуждено было объявить о двух карантинных ослаблениях: открытии границ для туристов с июля и возобновлении футбольных матчей в Высшей лиге с 8 июня. Возможно, классический рецепт "хлеба и зрелищ" поможет Санчесу избежать отставки.

Борис Джонсон. Великобритания

После того как Борис Джонсон ввёл жёсткий карантин на территории Соединённого Королевства, его рейтинг за сутки вырос на 12% и составил 55%. Опрос компании YouGov, который она провела для газеты The Times, также показал, что 93% граждан поддерживают план правительства. Британцы согласились с карантинными ограничениями, им также понравился масштабный пакет мер помощи экономике. Но максимума в своей премьерской карьере — 62% — Джонсон достиг в конце месяца, когда объявил о том, что заразился коронавирусом. Но уже в мае упал до 55% и продолжает стремительно падать по мере того, как люди привыкают к ситуации и начинают ощущать на себе экономические последствия эпидемии.

Джузеппе Конте. Италия

(Фото: Getty Images)

В Италии, больше других европейских государств пострадавшей от коронавируса, рейтинг премьер-министра Джузеппе Конте минимально, но вырос. Отчасти потому, что негатив приняли на себя власти регионов — очагов распространения болезни. Сыграло роль и то, что после почти абсолютной остановки производства правительство Италии выделило €750 млрд на поддержку экономики. А с 4 мая итальянцам вернули футбол: профессиональным и непрофессиональным игрокам разрешили приступить к тренировкам, что для итальянцев равносильно возвращению к нормальной жизни, а значит, власть справилась с ситуацией.

Стефан Левен. Швеция

Швеция оказалась единственной в Европе страной, которая сказала "нет" локдауну и самоизоляции. Социология утверждает: 51% шведов поддерживает правительство и считает принимаемые меры адекватными ситуации. 31% респондентов называет действия властей недостаточно убедительными. Опрос центра анализа общественного мнения SVT/Novus, проведённый в апреле и мае, показывает рост поддержки правящих социал-демократов: в декабре уровень доверия был 23%, к концу апреля он составил 31%. Значительно прибавил и премьер-министр Стефан Левен: в мае его рейтинг составил 44%, что на 18% больше, чем в середине февраля. А рейтинг критикующих власть ультраправых за этот период упал на 6%. С началом лета, когда в Швеции увеличилась смертность от коронавируса, топ-политикам и главному эпидемиологу страны Андерсу Тегнеллу, который за период карантина стал публичной личностью, пришлось отвечать на неудобные вопросы. Тем не менее они утверждают, что избранная ими стратегия была правильной.

Жаир Болсонару. Бразилия

С начала лета Бразилия находится на втором месте после США по числу заразившихся COVID-19 в мире. В ВОЗ даже заявили, что считают теперь Южную и Северную Америку эпицентром пандемии коронавируса. Этому немало способствовала позиция президента страны Жаира Болсонару, который, несмотря на уверения медиков, называет коронавирус "лёгким гриппом" и считает "лайтовый" вариант карантина самым правильным решением для страны. Один из министров здравоохранения, не согласный с такой политикой, подал в отставку, второго уволили, сейчас с эпидемией борется система во главе с генералом армии без медицинского образования. При этом экономика буксует, безработица растёт. Популярность Болсонару в последние месяцы падает: если рейтинг одобрения президента в начале февраля составлял 21%, то сегодня — 8%.

Дональд Трамп. США

Согласно результатам апрельского опроса общественного мнения, проведённого агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos, 32% американцев проголосуют в ноябре за того политика, чей план восстановления страны после пандемии будет убедительнее. Пока в этой гонке лидирует демократ Джо Байден. Исследования американского института общественного мнения Gallup показывают, насколько коронавирус корректирует рейтинг Дональда Трампа. Если в феврале он достиг 49%, то в апреле упал до 43%, потом начал расти и к началу лета достиг 45%. Трамп заявляет, что его администрация демонстрирует образцовый пример борьбы с коронавирусом: США проводят самое большое количество тестов на душу населения в мире, прогрессируют в разработке вакцин и заботятся о своих гражданах, внедряя многочисленные социальные программы поддержки.

Эммануэль Макрон. Франция

Планы реформировать пенсионную систему и протесты "жклтых жилетов" существенно подорвали рейтинг президента Эммануэля Макрона. В течение 2019 года популярность политика неизменно падала. В феврале 2020-го только 33% французов позитивно оценивали деятельность главы государства. 16 марта Макрон заявил: "Мы на войне", объявив "мобилизацию ресурсов для общественного блага". Уже в апреле соцопрос, проведённый Ifop Fiducial, показал: рейтинг Макрона вырос на 13% и составляет 46%, а его жесткий карантинный план поддержали 96% опрошенных.