Рок-звезда из Oasis отчаялся продать свой дом и ищет "богатых россиян" для сделки

Рок-звезда Ноэл Галлахер, игравший в британской группе Oasis, снова снизился цену на свой дом в Западном Лондоне. Музыкант на протяжении четырех лет не может продать свой особняк. Об этом сообщает The Sun.

53-летний Галлахер продает дом с шестью спальнями за 9,92 млн долларов, в то время как стартовая цена недвижимости составляла 14,36 млн долларов.

"Считается, что это один из лучших домов в этом районе. Удивительно, что он до сих пор не нашел покупателя. У нового владельца дома будут знаменитые и очень богатые соседи", – говорит один из источников.

Галлахер ранее говорил, что решил покинуть столицу после того, как невдалеке произошла поножовщина. Дом был выставлен на продажу в 2016 года, а цена на него начала снижаться с 2018 года.

Музыкант приобрел себе другой особняк за 10 млн долларов в восточном графстве Хэмпшир в мае 2019 года. Но в последние месяцы звезду часто видели в своем доме в Лондоне.

"Если кто-нибудь из богатых россиян читает эту историю, позвоните мне, пожалуйста, потому что у меня есть дом, который я пытаюсь продать", – заявил Галлахер.

Как ранее сообщал Фокус: