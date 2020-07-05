Китай сокращает численность непокорного населения путем насильственной стерилизации женщин

Власти Китая проводят планомерную политику по изменению этнического состава населения Синьцзян-Уйгурского автономного района путем снижения численности коренного населения. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на данные специального доклада по ситуации в регионе.

Уйгурских женщин вынуждают применять методы контроля рождаемости. Тех, кто сопротивляется, угрожают отправить в так называемые "воспитательные лагеря". Многодетным семьям выписывают штрафы и также угрожают поместить в специальные "образовательные центры".

Несмотря на то, что в целом по всему Китаю применение внутриматочной спирали значительно снизилось, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе этот показатель вырос. В 2014 году число женщин, применяющих спираль, было 200 тысяч, в 2018 году их стало 330 тысяч.

Также в Синьцзяне количество операций по стерилизации с 2016 по 2018 год выросло в семь раз, до 60 тысяч. В 2019 году в городе Хотан было сделано почти 15 тысяч операций, что соответствует трети всех замужних женщин детородного возраста в городе. Большинство операций было проведено уйгуркам.

Авторы журнала Foreign Policy (FP) приводят данные из бюджета на планирование семьи в 2019 году в городе Хотан и соседнем уезде Гума. Государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи спиралей.

Вместе с местным софинансированием у регионального проекта "Бесплатное техническое планирование семьи" есть достаточно денег, чтобы потенциально стерилизовать почти 200 тыс. или около 12% всех замужних женщин в возрасте от 18 до 49 лет в сельской местности на юге Синьцзяна.

АР рассказывает историю жительницы Синцьзяна, которую после рождения троих детей власти вынудили использовать внутриматочную спираль. Спустя два года после рождения последнего ребенка ей выписали штраф за многодетность и пригрозили "воспитательным лагерем" в случае его невыплаты.

Другой многодетной матери в "воспитательном лагере" вкололи препарат, который вызвал менопаузу. По ее словам, в лагере ей пригрозили абортом в случае беременности.

С 2015-го по 2018 год рождаемость в регионах, в основном населенных уйгурами, упала на 84%, при среднем падении этого показателя по стране в 4,2%. Одновременно с этим, пишет FP, власти активно завозят в регион рабочих из числа представителей этнического большинства и поощряют межэтнические браки.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 млн уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря "образовательными центрами". По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.

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