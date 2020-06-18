Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае

Президент США Дональд Трамп в среду, 17 июня, подписал закон о санкциях против Китая из-за нарушений прав уйгуров.

Законопроект размещен на портале законодательной информации США.

Согласно документу, под санкции могут попасть те лица и организации, которые несут ответственность за угнетение уйгуров. Закон предусматривает два вида ограничений − заморозку активов и визовые ограничения.

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Кроме того, Конгресс должен получить отчет разведки о политике китайского правительства в районе Синьцзян и масштабах принудительного труда мусульманских меньшинств в Китае, следует из документа.

Уйгуры − тюркоязычная народность, большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры − мусульмане-сунниты. По данным правозащитников, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Как ранее писал Фокус:

В октябре 2018 года Китай впервые легализовал так называемые перевоспитательные центры, которые официально называются "Центрами профессионального обучения" уйгуров. Центры должны следить за соблюдением антиэкстремистских законов и работать с людьми, которые подвергаются влиянию запрещенных идей.