В Цюрихе амурская тигрица загрызла 55-летнюю сотрудницу зоопарка
Амурская тигрица Ирина напала и убила сотрудницу зоопарка в Швейцарии на глазах посетителей и работников зоопарка, передает ВВС-Украина.
Персонал пытался помочь и в конце концов удалось вытянуть тигрицу из клетки, но 55-летняя женщина погибла на месте. Трагедия произошла на глазах посетителей и работников зоопарка.
"К сожалению, помощь поступила слишком поздно", – сообщила пресс-секретарь полиции Цюриха Джудит Ходл.
Сейчас начато расследование с целью установить, почему сотрудница была в клетке одновременно с животным.
"Тем не менее, хотелось бы отметить, что амурский тигр – это дикое животное. Человек является нарушителем их территории", – сообщает пресс-служба зоопарка, добавив, что инцидент "очень трагичен".
Как ранее писал Фокус:
- 22 апреля, в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке COVID-19 подтвердили у семерых тигров.
- Работники зоопарка считают, что четырехлетняя тигр Надя могла заразится от смотрителя, которых приносил ей еду и чистил ее клетку. У тигрицы наблюдается сухой кашель и затрудненное дыхание.