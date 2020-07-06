Украинцы, которые застряли в Греции, вернуться домой 7 июля, – МИД

Возвращение домой граждан Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, планируется на 7 июля, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

"По состоянию на утро 6 июля граждане Украины, которым было отказано во въезде 4 июля, находятся на территории полицейского отделения аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину", – говорит Погорельцев.

Инцидент продолжает находиться на контроле руководства МИД, Департамент консульской службы и Посольства Украины в Греции.

"Консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания украинских граждан, в первую очередь для бабушки с двумя внуками (по возможности предоставить им разрешение на проживание в отеле) и находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками", – добавил Погорельцев.

По его словам, усилиями консула и адвоката было получено согласие властей Греции на пропуск в порядке исключения украинской студентки, передает Укринформ.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин говорит, что билеты на рейсы домой украинцам оплатят авиакомпании и именно на них лежит ответственность за инцидент, передает Интерфакс-Украина.

"Данный инцидент произошел из-за некоторых ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно, обеспечение питанием и транспортировку в Украину будет осуществлено за счет авиалиний", – пояснил Енин. По его словам, именно авиакомпании должны следить, куда летят их пассажиры и в какие страны их не пустят.

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