Иран должен прислать 20 июля "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию на расшифровку, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

Считается, что расшифровка потребует до пяти дней. "Но в принципе, достаточно день – полтора, в зависимости от сложности", – сказал дипломат.

Украина отправит для присутствия при расшифровке двух экспертов Национального бюро расследования авиационных катастроф. Согласия на их участие дали как Франция, так и Иран.

Но Енин подчеркнул, говорить уверенно, что расшифровка состоится, пока рано. Он напомнил, что представитель Ирана еще в марте говорил, что передача "черных ящиков" состоится "на протяжении двух недель".

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые регистраторы сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это. Представитель правительства Ирана заявил, что пандемия коронавируса замедлила планы государства передать за границу для расшифровки "черные ящики" сбитого самолета. При этом он отметил, что иранским властям нечего скрывать.

Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном. В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.