Иран хочет передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию

2020-05-31 21:52:00

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Черные ящики решили не передавать из-за того, что украинская сторона якобы "замедлила с ответом" на соответствующее предложение Ирана

Власти Ирана намерены отправить бортовые самописцы самолета МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, во Францию. Об этом передает агентство ISNA.

Как пишет издание, черные ящики решили не передавать из-за того, что украинская сторона якобы "замедлила с ответом" на соответствующее предложение Ирана, а также на уточнение дальнейших шагов и действий.

"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну",  – говорится в сообщении.

Как сообщает Европейская правда, из-за заявления Ирана об отказе в предоставлении "черных ящиков" авиалайнера МАУ, МИД Украины вызвал для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради. 

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой заявил, что украинские власти вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского самолета возможно вернуть в Украину.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
  • Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины. 
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