МАУ выплатила часть компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы в Тегеране

Сумма выплат не уточняется

Компания "Международные авиалинии Украины" приступила к выплатам компенсации родственников пассажиров, погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране в начале января.

Об этом рассказал президент авиакомпании Евгений Дыхне, пишет "Интерфакс-Украина".

"Определенной части пассажиров уже выплачена первая часть компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен", – отметил он, не уточняя суммы выплат.

По мнению Дыхне, техническое расследование, которое велось в Иране, зашло в тупик. Его в частности беспокоит то, что иранцы не передали ни в какую лабораторию "черные ящики", нет никаких рапортов об окончании расследования, как и никакой информации об успешных межправительственных соглашениях относительно компенсации со стороны Ирана.

Недавно депутат Меджлиса Ирана Хассан Нарузи заявил о том, что решение сбить самолет МАУ было правильным. Киев направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет.

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