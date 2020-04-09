"Черные ящики" сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, – Шмыгаль

Премьер провел встречу с послом Канады в Украине

Украинские власти вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского самолета возможно вернуть в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию с катастрофой самолета МАУ в Иране.

"Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", – отметил премьер.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы внешнеполитического и экономического сотрудничества, а также стороны обменялись шагами, которые страны делают в противодействии распространению коронавируса.

Отмечается, что посол поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные меры.

В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Канаду за поддержку Украины и твердость в сохранении санкций против РФ. Посол отметила, что Канада не отходит от этого курса и в дальнейшем намерена на внешнеполитической международной арене делать акцент на этом.

Недавно депутат Меджлиса Ирана Хассан Нарузи заявил о том, что решение сбить самолет МАУ было правильным. Киев направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет.

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