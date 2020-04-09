"Черные ящики" сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, – Шмыгаль
2020-04-09 13:43:00
Премьер провел встречу с послом Канады в Украине
Украинские власти вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского самолета возможно вернуть в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, сообщает пресс-служба украинского правительства.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию с катастрофой самолета МАУ в Иране.
"Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", – отметил премьер.
Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы внешнеполитического и экономического сотрудничества, а также стороны обменялись шагами, которые страны делают в противодействии распространению коронавируса.
Отмечается, что посол поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные меры.
В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Канаду за поддержку Украины и твердость в сохранении санкций против РФ. Посол отметила, что Канада не отходит от этого курса и в дальнейшем намерена на внешнеполитической международной арене делать акцент на этом.
Недавно депутат Меджлиса Ирана Хассан Нарузи заявил о том, что решение сбить самолет МАУ было правильным. Киев направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- Компания "Международные авиалинии Украины" приступила к выплатам компенсации родственников пассажиров, погибших в авиакатастрофе украинского самолета