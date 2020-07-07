В США допускают блокировку китайской соцсети TikTok

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в стране "определенно рассматривают" ввод запрета на китайские социальные сети, включая TikTok.

Об этом сообщает Reuters.

"Я не хочу опережать президента, но мы это рассматриваем", – сказал Помпео.

TikTok недоступен в Китае, но владеет им китайская компания ByteDance. Соцсеть пытается избегать упоминаний о своих китайских корнях, ориентируясь на глобальную аудиторию.

Американские законодатели ранее выражали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их заботят китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами Китая.

В июне столкновения на китайско-индийской границе произошли после нескольких недель роста напряженности и развертывания тысяч военнослужащих с обеих сторон. На фоне этого, Нью-Дели запретил TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских приложений.