В США допускают блокировку китайской соцсети TikTok
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в стране "определенно рассматривают" ввод запрета на китайские социальные сети, включая TikTok.
Об этом сообщает Reuters.
"Я не хочу опережать президента, но мы это рассматриваем", – сказал Помпео.
TikTok недоступен в Китае, но владеет им китайская компания ByteDance. Соцсеть пытается избегать упоминаний о своих китайских корнях, ориентируясь на глобальную аудиторию.
Американские законодатели ранее выражали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их заботят китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами Китая.
В июне столкновения на китайско-индийской границе произошли после нескольких недель роста напряженности и развертывания тысяч военнослужащих с обеих сторон. На фоне этого, Нью-Дели запретил TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских приложений.