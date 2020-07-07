Facebook, Google и Twitter приостановили помощь полиции Гонконга

Facebook, WhatsApp, Twitter, Google и Telegram заявили, что они приостанавливают сотрудничество с полицией Гонконга. Компании прекратят передавать информацию о своих пользователях по запросу гонконгских правоохранителей. Об этом сообщает ВВС.

Такое решение было принято после того, как Китай принял закон о нацбезопасности в Гонконге, который был раскритикован как антидемократический.

Пока не поддержали отказ от сотрудничества с полицией Гонконга Apple и Microsoft. Известно, что Apple обработала большинство запросов от правительства Гонконга в период с января по июнь, до того как новый закон вступил в силу. Microsoft ранее передававший данные о своих пользователях властям Гонконга также пока не объявил об изменениях в своей политике.

Мессенджер Telegram со штаб-квартирой в Лондоне первым объявил о планах прекращения сотрудничества.

"Мы понимаем право наших пользователей из Гонконга на неприкосновенность частной жизни. Telegram не намеревается обрабатывать какие-либо запросы данных, касающиеся своих пользователей в Гонконге, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении текущих политических изменений в городе", – говорится в заявлении.

Facebook также заявил, что перестанет рассматривать запросы, "ожидая дальнейшей оценки" вопрос прав человека. В соцсети добавили, что никакая личная информация о пользователях в регионе не хранится и не раскрывается ее офисом в Гонконге.

"Мы считаем, что свобода выражения мнений является фундаментальным правом человека, и поддерживаем право людей на самовыражение, не опасаясь за свою безопасность или другие последствия", – заявили в Facebook.

WhatsApp, принадлежащий Facebook, заявил, что "верит в право людей на частные беседы в Интернете".

Обе платформы заблокированы на материковом Китае, но широко используются в Гонконге.

Кроме этого, компания Google присоединилась к бойкоту и приостановила обработку любых запросов о данных пользователей из Гонконга. Twitter принял аналогичное решение.

В это же время, крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook из-за политики социальной сети. Марк Цукерберг заявил, скандал является "вопросом репутации", а бренды, которые отказались размещать свою рекламу, вернутся "достаточно скоро".